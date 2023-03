Ponad 700 podpisów pod protestem po śmierci Mikołaja Filiksa

Weszli do poznańskiej katedry z hasłami Strajku Kobiet i przerwali mszę. Sprawa z jesieni 2020 roku trafiła do sądu, który teraz uniewinnił całą 32-osobową grupę. To był czas potężnych, masowych protestów przeciwko decyzji kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ta okoliczność została mocno zaakcentowana w uzasadnieniu wyroku.

»