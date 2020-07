Mają nową siedzibę, ale wóz z 1987 roku. Strażacy zbierają na nowy sprzęt

Badania, choć nie są przełomowe, to mogą się okazać zbawienne w walce z chorobą COVID-19. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podaje osocze ozdrowieńców swoim pacjentom, a wyniki są coraz bardziej obiecujące. Aż u 65 procent pacjentów po kilku dniach nastąpiła wyraźna poprawa parametrów oddechowych. Chorzy nie wymagali dalszej hospitalizacji. Niestety, w ostatnich tygodniach do centrów krwiodawstwa zgłasza się coraz mniej ozdrowieńców.

