Pytania o jacht Polskiej Fundacji Narodowej. "W dalszym ciągu promuje nasz kraj"

Najpierw nie chcieli go wypuścić, ale po długich negocjacjach zmienili zdanie. Rosyjscy lekarze zgodzili się na transport Aleksieja Nawalnego do niemieckiej kliniki. Rosyjski opozycjonista trafił do szpitala w Omsku z objawami otrucia. Został już przetransportowany do Niemiec.

