24 sierpnia 2019, 16:50

Jedni smoki malują, inni na nie polują. Wielka akcja dla dziecięcego hospicjum

Jedni smoki malują, inni na smoki polują, a to wszystko w szczytnym celu. Chodzi o wsparcie dzieci z hospicjum w Częstochowie. Rowerzyści ruszyli w stronę Krakowa i tam będą polować na Smoka Wawelskiego. - Wymyśliliśmy, że go upolujemy dla dzieci z hospicjum - mówi organizator akcji "Polowanie na smoka". Temu "polowaniu" towarzyszy akcja rysunkowa. Do tej pory do skrzynki pocztowej częstochowskiego hospicjum wpadło ponad sto smoków. Część z nich narysowały gwiazdy. Te rysunki zostaną zlicytowane na rzecz hospicjum.