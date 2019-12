Zabójstwo Pawła Adamowicza, afera Srebrnej, wybory. Podsumowanie roku 2019

Żeby załatwić sprawę w wydziale komunikacji starostwa w Jaśle, to trzeba wstać w nocy. W poniedziałek kolejka przed starostwem zaczęła ustawiać się pięć po trzeciej - w nocy. To w zasadzie kolejka do kolejki, bo petenci stoją w ten sposób do automatu z numerkami. Do jego obsługi oddelegowana jest urzędniczka, która pilnuje, żeby nikt nie pobrał zbyt wielu karteczek. Ma to ukrócić kwitnący w internecie proceder handlu numerkami.

»