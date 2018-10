Używają prymitywnych narzędzi, liczy się dla nich szybki zysk. Tak działają współcześni piraci

Do 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował taksówkarza w Zielonej Górze. Policja zatrzymała go na gorącym uczynku. Szarpał, bił pięściami, wyrwał portfel. Był pijany. Mężczyzna, który podejrzany jest o rozbój, nie przyznaje się do winy, choć całą akcję nagrał telefonem świadek.

»