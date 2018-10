Piłkarski memoriał Kmiecików. "Wszystko, co zlicytujemy trafi do chorych dzieci"

Turecka policja szuka szczątków ciała Dżamala Chaszodżdżiego. Olbrzymi las koło Stambułu to teraz teren poszukiwań. Wygląda na to, że Chaszodżdżi nie żyje - mówi otwarcie Donald Trump, a ponieważ Saudyjczyk był dziennikarzem i pracował dla "The Washington Post", to Ameryka i Arabia Saudyjska mają sobie wiele do wyjaśnienia.

