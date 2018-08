"Dostałam na ręce dziecko. Zabrałam koce, by je otulić". Pielęgniarki ratowały noworodki podczas trzęsienia ziemi

Miał opiekować się starszym mężczyzną, ale udusił go torebką foliową, a następnie włożył ciało do walizki i wrzucił do rzeki. Jest wyrok za te zbrodnię. 55-letni mężczyzna ma spędzić 25 lat za kratami. Skazany do winy się nie przyznawał. Twierdził, że wrzucił zwłoki do wody, bo taka była ostatnia wola zmarłego.

»