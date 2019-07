Policja odnalazła ciało dziecka. "Trzymano się swojego kursu"

To już dziewiąta doba poszukiwań 5-letniego Dawida Żukowskiego. Wstępne sprawozdania z badań śladów zabezpieczonych w skodzie ojca Dawida już są, ale śledczy nie informują, co z nich wynika. Czekają na ostateczne opracowanie. Eksperci z zabezpieczonych śladów próbują odizolować materiał DNA i ustalić, od kogo pochodzi. To może pomóc w odpowiedzi na pytania, czy ojciec Dawida jechał samochodem tylko z synem, czy nie było tam kogoś jeszcze, i czy w aucie doszło do przestępstwa.

