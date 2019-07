Oświadczenie majątkowe z luką. Leszek Mazur mówi o "przeoczeniu"

Śmierć i strzały na warszawskim Bródnie. Nie żyje 43-letnia kobieta, a 19-letni chłopak trafił ranny do szpitala. O hałasach w kamienicy policję zaalarmowali sąsiedzi. W związku ze sprawą został zatrzymany 64-latek. Miał on wejść do budynku, zastrzelić kobietę, a potem wyjść i podpalić stojący przed kamienicą samochód i pobliską drewnianą altanę.

