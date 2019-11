Miał być korwetą, będzie patrolowcem. ORP Ślązak przekazany marynarce wojennej

Ponad dwa miliony osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, niektórzy za mniej niż osiem złotych dziennie. Szlachetna Paczka opublikowała raport o biedzie, a w nim zatrważające statystyki. Za tymi liczbami są konkretne historie i konkretni ludzie, i to właśnie do nich co roku z pomocą starają się dotrzeć wolontariusze Szlachetnej Paczki.

