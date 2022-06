Cztery dni, 80 artystów i mnóstwo atrakcji. Po pandemicznej przerwie wraca Open'er Festival

Do końca tygodnia termometry w cieniu mogą pokazać nawet do 38 stopni Celsjusza. Szukając ochłody, nie można zgubić trzeźwego myślenia nad wodą, bo to może skończyć się tragedią - apelują służby. Tylko w poniedziałek utonęły trzy osoby, a od początku czerwca 68 osób.

