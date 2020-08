Maseczki, lekcje w sobotę, bańki społeczne. Jak europejskie kraje szykują się na rok szkolny?

Dyrektorzy szkół, rodzice i samorządowcy mają wątpliwości, czy powrót dzieci do szkół będzie bezpieczny z epidemicznego punktu widzenia. Część dyrektorów chciałaby przynajmniej na dwa tygodnie wprowadzić mieszany system nauczania. Na to nie zgadza się resort edukacji. Dariusz Piontkowski uważa, że wytyczne są jasne i klarowne. Jego zdaniem nie ma też powodu, by powrót dzieci do szkół opóźniać.

