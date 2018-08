Wyglądała jak wielka fala smoły. Niesamowite zdjęcia z zejścia lawiny błotnej

Profesorowie prawa ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech i Polski wspierają Małgorzatę Gersdorf. W liście otwartym 20 prawników z zagranicznych uczelni napisało, że uznają ją za jedyną osobę uprawnioną do bycia Pierwszą Prezes SN, do 2020 roku, czyli do czasu, kiedy kończy się jej kadencja. W sporze o sąd znów padają ostre słowa.

»