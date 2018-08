Niepełnosprawne dzieci bez nauczania w szkołach? Nowe przepisy wprowadziły zamieszanie

Od morza do gór, czyli ponad tysiąc kilometrów rowerowej jazdy. W Świnoujściu po raz jedenasty ruszył kolarski maraton Bałtyk-Bieszczady Tour. Na starcie - ponad 360 uczestników. Limit czasu przejazdu to 70 godzin. Najlepsi dotrą do Ustrzyk Górnych o wiele szybciej.

