"Niemcy bombardowali raz i szli dalej". 92-letnia Ukrainka mówi, co sądzi o Rosjanach

Wraz z postępami ukraińskiej kontrofensywy odsłania się obraz zniszczeń w pobliżu Kijowa. W miejscowości Łukjaniwka mieszkańcy rozpoczynają odbudowę swoich domów. - To nie jest wojna, to kryminał. Tu walczą bandyci - wszyscy inni ludzie powiedzą wam to samo. Niemcy bombardowali raz i szli dalej. To są prawdziwi faszyści, a Putin to bandyta - powiedziała dziennikarzom 92-letnia Hanna Jewdokimowa, mieszkanka Łukjaniwki.

Wraz z postępami ukraińskiej kontrofensywy odsłania się obraz zniszczeń w pobliżu Kijowa. Mieszkańcy podkijowskich miejscowości zapłacili wysoką cenę za obronę stolicy.

- Słyszeliśmy bardzo poważny ostrzał. Były eksplozje, ataki z moździerzy. Wybuchy były tak silne, że strach było siedzieć nawet w piwnicy - wspomina Walerij Hudim, mieszkaniec Łukjaniwki.

Łukjaniwka to wieś położona na wschód od Kijowa, przy granicy z obwodem czernihowskim. W zeszłym tygodniu siły ukraińskie rozpoczęły walkę o odbicie jej z rąk Rosjan.

- Dwa dni temu odbiliśmy tę wioskę. Walczyły o nią armia ukraińska i jednostki ochotnicze. Wyparliśmy Rosjan. W najbliższych dniach wyzwolimy kolejne miejscowości - informuje Marat Sajfulin, żołnierz Ukraińskiego Batalionu Braterstwo.

Ukraińscy żołnierze nie kryją, że ogromne znaczenie w obronie, a następnie odbiciu terenów z rąk Rosjan, miały mobilne oddziały uzbrojone w zachodnią broń przeciwpancerną. Nie bez znaczenia były też spowolnienie rosyjskiej ofensywy w rejonie Kijowa i słabnące morale wojsk najeźdźcy.

Żołnierze ukraińscy nie tylko odbili tereny z rąk Rosjan, ale też odebrali im czołgi. - To nasze trofea. (...) Naprawiliśmy je wczoraj - mówi Misza, żołnierz Sił Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Kiedy żołnierze naprawiają zdobyte czołgi, mieszkańcy rozpoczynają odbudowę swoich domów. Hanna ma 92 lata. Przeżyła trzy duże wojny, ale to konflikt wywołany przez Putina odczuła najbardziej.

- To nie jest wojna, to kryminał. Tu walczą bandyci - wszyscy inni ludzie powiedzą wam to samo. Niemcy bombardowali raz i szli dalej. To są prawdziwi faszyści, a Putin to bandyta - mówi Hanna Jewdokimowa, mieszkanka Łukjaniwki.

Ewakuacja Irpienia

W odbitym niedawno Irpieniu, na zachodnich przedmieściach Kijowa, trwa ewakuacja cywilów. Są przewożeni do bezpiecznych miejsc, gdzie po raz pierwszy od wielu tygodni mogą napić się czegoś ciepłego. Do tej pory ukrywali się lub byli przetrzymywani przez Rosjan bez dostępu do wody i gazu.

- Gdy Rosjanie weszli do naszego domu, zebrali wszystkich w jednej piwnicy. Następnie postawili czołgi z jednej i drugiej strony domu, a potem jeszcze jeden: w samym środku podwórka - opowiada Halina Hryp, mieszkanka Irpienia.

Irpień przez ponad miesiąc był areną ciężkich walk. Na każdym kroku widać tam ślady tego koszmaru. Ukraińscy żołnierze poruszają się po okolicy ostrożnie. Badają, jak daleko udało im się wyprzeć Rosjan. Na pytanie brytyjskiej reporterki o to, czy okolica jest bezpieczna, jeden z żołnierzy odpowiedział: tak sobie.

Amerykański wywiad ostrzegł ukraińskie władze, że pomimo zapewnień ze strony Rosji o spowolnieniu działań w regionie Kijowa, zagrożenie utrzymuje się na wysokim poziomie.

