Niektórym udało się kupić węgiel w sklepie PGG. Zaskoczyła ich jednak cena transportu

Już połowa gazu znajdującego się w rurociągach wyciekła do Bałtyku, a Szwedzi wykryli czwarte uszkodzenie gazociągu Nord Stream. Komunikat nie precyzuje jednak, kiedy powstało to uszkodzenie. Szwedzkie służby specjalne przejęły śledztwo od policji. Jest wiele poszlak, które wskazują Rosję jako winowajcę. To mógł być nowy element energetycznego zastraszania Europy oraz próba windowania cen surowców. Gdy Szwecja i Finlandia ogłosiły swoje wejście do NATO, mówiono, że Bałtyk staje się wewnętrznym morzem Sojuszu. Rosja mogła właśnie pokazać, że jest w stanie zdestabilizować sytuację.

