"Ghosteen". Nowa płyta Nicka Cave'a już dostępna

Występują duże zaległości w wypłacaniu rolnikom dopłat i odszkodowań unijnych. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski beszta podległych mu urzędników za to, że sobie nie radzą. Mówi to samo, co opozycja, ale za zamkniętymi drzwiami. Nagranie z jego wypowiedzią zostało ujawnione. - Czwarty rok wy jesteście. Już nie ma możliwości tłumaczenia, że to kto inny ponosi odpowiedzialność - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

»