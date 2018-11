Największy polski cmentarz w USA. Nie wolno palić zniczy, a na nagrobkach nie leżą kwiaty

Zaatakował 9-latkę na klatce schodowej i wykorzystał ją seksualnie. W środę 36-letni mieszkaniec Torunia usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 14 października na osiedlu Młodych w Toruniu. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek późnym popołudniem, po tym, jak policja opublikowała nagranie z monitoringu.

