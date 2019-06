Czemu nie uruchomiono Child Alert? Policja tłumaczy

Nie przybywam do Polski jako wysłannik papieża - mówi abp Charles Scicluna i dodaje, że nie zna planów papieża co do Polski. Maltański hierarcha, znany z walki z pedofilią, jest gościem Episkopatu. Mówi, że od słów trzeba przejść do czynów. Wyjaśnił biskupom, jak wdrażać w życie ogłoszone przez Franciszka nowe procedury.

