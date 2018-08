To nie fatum, ale ludzki błąd - mówi prokurator. W Genui trwa akcja ratunkowa, bo w gruzach wciąż mogą być uwięzieni ludzie. Włoski rząd zapowiada zwolnienia i milionowe kary dla tych, którzy okażą się odpowiedzialni za dopuszczenie do katastrofy. Ostatni, ale prawdopodobnie jeszcze nieostateczny bilans mówi o 39 ofiarach śmiertelnych i szesnastu osobach rannych. Część z rannych jest w stanie krytycznym.

Most, który pochłonął życie 39 ludzi. "To nie fatum, to ludzki błąd"

W tonach walącego się betonu zginęło co najmniej troje dzieci. W Genui, nieprzerwanie od ponad 24 godzin trwa akcja ratunkowa. Na gruzowisku pracuje około 400 strażaków oraz ekipy wyspecjalizowane w niesieniu pomocy po trzęsieniach ziemi.

- Akcja zaczyna być co raz trudniejsza. Przeszukaliśmy już wszystkie obszary, gdzie mogliśmy dostać się bez użycia ciężkiego sprzętu. Teraz zaczęliśmy przenosić największe fragmenty betonu, żeby dotrzeć do nowych miejsc i sprawdzić czy są tam ludzie - mówi Luca Cari z włoskiej straży pożarnej. Runął wiadukt w Genui. Kilkadziesiąt ofiar Na autostradzie A10 w Genui runął wiadukt pełen samochodów. Auta spadały z wysokości...

Jeszcze nie wiadomo co było przyczyną katastrofy, ale włoski rząd już żąda dymisji w firmach, które zajmują się autostradą. Mowa jest również o odebraniu koncesji i grzywnie w wysokości 150 milionów euro.

Franco Orlich, mieszkaniec Genui, nie może opanować nerwów. - To jest dramat! Okropny dramat! Tyle ludzi zginęło, taka katastrofa, tyle ofiar! - mówi ze smutkiem. I dodaje, że po tej katastrofie przyszłość będzie już inna. - Trudno będzie do tego przywyknąć. Zajmie nam to lata.

Ocaleni, którzy byli na moście, gdy konstrukcja zaczęła się walić, mówią, że to wyglądało jak apokalipsa. Osoby, na które spadł odcinek autostrady o długości 80 metrów nawet nie zdążyły pomyśleć o schronieniu się: - Usłyszałem okropny huk. Siła walącej się konstrukcji odrzuciła mnie - mówi jedna z nich. - Przeleciałem jakieś 10 metrów i uderzyłem w ścianę. To wszystko co pamiętam.

"Efekt 50 lat strachu i niewysłuchanych alarmów"

Włoskie dzienniki piszą o "Potworze z Genui" - to "Il Manifesto". "La Republica" opisuje, że miasto wygląda jak po wojnie i dodaje, że to efekt "50 lat strachu i niewysłuchanych alarmów". Bo w wielu gazetach przeczytać można takie opinie ekspertów - jak w "Corriere della Sera": "Most Morandiego to porażka inżynierii". Do tego wskazuje się wiek wiaduktu oraz to, że był zbudowany z betonu sprężynowego.

Prof. Kazimierz Kłosek z Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej określając konstrukcję mówi o "chorobliwym wiadukcie". Jak wspomina, inżynierowie wielokrotnie musieli tam interweniować, by wzmocnić konstrukcję i podpory, aby budowla nie runęła. I to właśnie prawdopodobnie podpory uległy zniszczeniu, pociągając za sobą nawierzchnię oraz ponad 30 aut, które akurat znajdowały się na wiadukcie.

"Mówiono nam, że nie możemy wydawać na to pieniędzy"

W Genui od lat mówiło się, że most nie jest w dobrym stanie, ale nikt nie przypuszczał, że może dojść aż do takiej katastrofy. - Szkoły, szpitale, autostrady - wymagają utrzymania, ale mówiono nam, że nie możemy wydawać na to pieniędzy z powodu europejskich zobowiązań, deficytu czy debetu - mówi Mateo Salvini, szef MSW Włoch. - Następny budżet skupi się na bezpieczeństwie włoskich obywateli - obiecuje.

Most Morandiego - od nazwiska inżyniera - oddano do użytku w 1967 roku. Dwa lata temu konstrukcja, będąca częścią autostrady A10 w Ligurii, przechodziła remont. To jeden z mostów, podobnej konstrukcji. Inny znajduje się w Wenezueli. I tu też były problemy - z powodu skomplikowanej konstrukcji przęseł. W 64 roku, dwa lata po otwarciu - w most wbił się tankowiec. Część konstrukcji zawaliła się wówczas. Autostradę sprawdzano co trzy miesiące. Kontrole oparte na "najwyższych standardach", nie żyje 39 osób Zarząd włoskich autostrad zapewnił w środę, że regularnie prowadzone kontrole wiaduktu w Genui...



Włoskie firmy zarządzające drogą i wiaduktem twierdzą, że konstrukcja w Genui była monitorowana zgodnie z wymogami prawa. Ale prokurator już stwierdził, że - tu cytat: "to nie fatum, ale błąd ludzki".

Po tragedii Giuseppe Conte, premier Włoch obiecuje podjęcie kroków, by zapobiec takim tragediom w przyszłości. - Wszyscy obywatele muszą bezpiecznie podróżować. Rozpoczniemy prace, by więcej coś takiego się nie wydarzyło - dodaje.



W Genui ogłoszono dwudniową żałobę. Za ofiary katastrofy modlił się papież Franciszek. Włoskie władze zapowiedziały, że Most Morandiego zostanie całkowicie zburzony.

