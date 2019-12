"Nie jesteście sędziami". Protest na sali rozpraw przeciw Izbie Dyscyplinarnej

Izba Dyscyplinarna SN wciąż będzie orzekać Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego pracuje normalnie, mimo apelu pierwszej prezes Sadu...

We wtorek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zaapelowała do sędziów Izby Dyscyplinarnej o powstrzymanie się od orzekania.

"Kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce" - brzmi treść apelu.

Małgorzata Gersdorf powoływała się na wyrok, który zapadł w poprzednim tygodniu.

- Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu artykułu 47 Karty Praw Podstawowych oraz artykułu 6 konwencji, a także w rozumieniu prawa krajowego - uzasadniał 5 grudnia sędzia Sądu Najwyższego Bohdan Bieniek.

- To jest apel do samych sędziów, żeby oni w swoim, że tak powiem, sumieniu, z poczuciem odpowiedzialności, zastanowili się czy orzekając w dalszym ciągu robią dobrze i czy to jest odpowiedzialne i roztropne - uważa Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

"Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej czynności orzecznicze, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości" - brzmi pisemna odpowiedź szefa Izby Dyscyplinarnej Tomasza Przesławskiego na apel pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

Protest na sali

"To jest tkanka, która narosła w Sądzie Najwyższym. Można to porównać do nowotworu" Rzecznik dyscyplinarny pokazał swoją klasę, jednocześnie mi pogroził. To znaczy: "Markiewicz, jak... Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na który powoływał się Sąd Najwyższy, a na to orzeczenie z kolei powołała się jego pierwsza prezes, dotyczył jednostkowej sprawy.

- To, co mówi pani profesor Gersdorf dzisiaj, to jest w ogóle irracjonalne. Nie ma oparcia w ogóle w prawie. To jest tak, jak wie pan, ja sobie też mogę zaapelować, żeby jakiś sędzia nie orzekał. No i co z tego? Jakie to ma znaczenie? Żadne - uważa Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

Przeciwko dalszemu orzekaniu przed Izbę Dyscyplinarną protestowali w środę Obywatele RP. Z sali rozpraw wyprowadziła ich policja.

- Rozprawa jest jawna, więc obecność publiczności była dopuszczona. Natomiast, zapewne transparent, który mieliśmy z sobą, który głosił do państwa, że nie są sędziami, stanowił pewnie o takiej decyzji - uważa Mariusz Piłat z organizacji Obywatele RP.

- W gmachu Sądu Najwyższego orzeka, czy tez udaje że orzeka, ciało, które ma status niejasny. Nie wiadomo czy jest sądem, czy nie jest sądem - dodaje Magdalena Pecul-Kudelska z Obywateli RP.

Konstytucjonalista, dr Ryszard Balicki, podkreśla, że Izba Dyscyplinarna to już nie jest sąd.

- Taka izba powinna przestać istnieć. Tak naprawdę sędziowie, którzy zostali powołani do tej izby, izby która nie spełnia kryteriów sądu europejskiego, powinni sami zrezygnować - uważa dr Ryszard Balicki, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Europa wyraża zaniepokojenie

Hermeliński: myślę, że w jakimś momencie Izba Dyscyplinarna przestanie funkcjonować Od strony prawnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie ma. Myślę, że ten sąd w jakimś... - W zależności od tego, czy inne organy państwa, w tym Izba Dyscyplinarna, będzie szanowała to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, no to od tego zależą dalsze losy, czy będziemy pogłębiali chaos w wymiarze sprawiedliwości, czy nie - mówi profesor Marek Zubik, konstytucjonalista i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Opozycja zapowiada, że trwają już intensywne prace nad projektem nowej ustawy o sądownictwie, w której ma znaleźć się zarówno kwestia Izby Dyscyplinarnej, jak i Krajowej Rady Sądownictwa. Plan jest taki, żeby projekt złożył Senat, w którym opozycja ma większość.

- Prace posuwają się do przodu. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych tygodni ta ustawa zostanie zaprezentowana już i izbie senackiej, i Sejmowi - zapowiada Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wydaje się oczywiste, że ustawa opozycji przepadnie w Sejmie.

We wtorek, w Brukseli o polskim wymiarze sprawiedliwości rozmawiali ministrowie z unijnych krajów. Pierwszy raz w tej kadencji Komisji Europejskiej. Komisarz ds. sprawiedliwości podkreślił, że jest zaniepokojony tym, co dzieje się w Polsce.

- Będziemy dalej prowadzić prace w Komisji Europejskiej w sprawie Polski i Węgier. Niestety, widzimy w tych krajach negatywne zmiany w ostatnich tygodniach i miesiącach - uważa Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości.

W związku ze zmianami w polskim sądownictwie do Polski przyjedzie nowa wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova.

Autor: Martyna Olkowicz / Źródło: Fakty po południu