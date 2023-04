Mija 18 lat od śmierci Jana Pawła II. W Polsce odbyły się marsze papieskie

Ledwo uszedł z życiem i nie wiadomo, czy odzyska pełną sprawność, a on i tak chce wrócić na front i bić się o ojczyznę. 22-letni ukraiński żołnierz został ciężko ranny kilka miesięcy temu. Trafił do Polski - do szpitala w Trzebini - gdzie został zoperowany. Takich jak on jest wielu. Kiedy odniesione rany nie pozwalają im dalej walczyć, walkę o nich zaczynają lekarze.

»