Francja chce zabronić mielenia żywych piskląt

Nie każdy wie, jak to wygląda i z pewnością mało kto chciałby to widzieć, czym jest maceracja na fermach drobiu. To po prostu mielenie żywych piskląt. To metoda powszechnie stosowana na przemysłową skalę na całym świecie, także w Polsce.

- Zwierzę jest żywcem cięte na drobne kawałki, w pełni świadomie zwierzę. To są zwierzęta wyklute, rozwinięte, więc na pewno mają możliwość odczuwania bólu - tłumaczy Cezary Wyszyński z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt "Viva!".

W ten sposób zabijane są przede wszystkim jednodniowe kurczęta płci męskiej, które dla ferm są odpadem. Nie znoszą jaj, a ze względu na płeć nie nadają się do produkcji mięsa - dlatego giną w ogromnych mielarkach.

Humanitarny sposób?

Zdaniem dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, maceracja jest najbardziej humanitarnym sposobem uśmiercania piskląt. - Jest to praktyka, która nie narusza żadnych warunków dobrostanu, o tym trzeba pamiętać, i to jest praktyka, która jest akceptowalna przez lekarzy weterynarii, którzy nadzorują takie zakłady - twierdzi Katarzyna Gawrońska.

Tylko w zeszłym roku w samej Polsce wykluło się ponad 31 milionów niosek. Tyle samo kogucików zostało zmielonych lub uduszonych. Takie metody uśmiercenia dopuszcza zarówno unijne, jak i polskie prawo.

- Unia Europejska, stanowiąc prawo w zakresie zdrowia zwierząt i dobrostanu, a jest to naprawdę kluczowy obszar prawa unijnego, stara się akceptować tylko te techniki, które są najbardziej humanitarne i które można wdrożyć w zakładach zajmujących się produkcją drobiarską - wyjaśnia Gawrońska.

- Rzeczy, które są nazywane humanitarne, niekoniecznie zawsze takie są. My uważamy, że zabijanie kogucików tylko dlatego, że są płci męskiej, jest niehumanitarne i nieetyczne - odpowiada Łukasz Flieger ze Stowarzyszenia "Otwarte klatki".

Francja chce zakazać

Jednak nie wszystkich przekonują argumenty o tym, że ostrza maszynki wirują z dużą prędkością, a śmierć pisklęcia następuje szybko. Dlatego do końca przyszłego roku takiego sposobu uśmiercania chce zakazać francuski rząd.

- To jest przełomowa decyzja, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt w Europie, ale też jeśli chodzi o globalny wymiar. Na całym świecie co roku mieli się żywcem lub gazuje ponad trzysta milionów kurcząt. To jest bardzo dużo - komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska.

Francja dołączyłaby tym samym do Szwajcarii, która mielenia żywych kurcząt zakazała w ubiegłym roku. Zamiast tego pisklęta mają być gazowane.

Alternatywne metody

Zmiany chcą wprowadzić także Niemcy.

- Jeden z krajów związkowych zakazał takiej praktyki w zakładzie wylęgu drobiu. Okazuje się, że zakłady te złożyły pozew przeciwko takiej decyzji i wygrały sprawę w Federalnym Sądzie Administracyjnym - podkreśla Katarzyna Gawrońska.

Niemiecki rząd wydaje miliony euro na opracowanie alternatywnej metody. Najbardziej obiecująca wydaje się świeżo opracowana technologia rozpoznawania płci zarodka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

- Pozwala na rozpoznanie płci zarodka już w czwartej dobie inkubacji. Tu chciałbym zaznaczyć, że rozwój zarodka kury trwa 21 dni - opisuje prof. Marcin Lis z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Jest to jednak kosztowna metoda, która może nie opłacać się producentom drobiu - szczególnie tym mniejszym.

