Legenda wraca z nowym albumem. "Ten zespół nie musi się z nikim ścigać"

Rolnicy zaostrzają protesty w całym kraju. Rząd nie wywiązał się z żadnych umów - mówią i dodają, że porozumienie w sprawie wstrzymania wwozu ukraińskiego zboża ma byc podpisane dopiero w przyszłym tygodniu. Nie ma natomiast żadnego pomysłu na to, co zrobić z ziarnem, które już u nas jest. Zdaniem rolników - nawet z przyczyn technicznych wywiezienie go z kraju jest praktycznie niemożliwe. Nowy minister rolnictwa zapewnia z kolei, że nie może się to nie udać.

