Metallica odwołuje koncerty. Lider zespołu musi iść na odwyk

Nowe informacje w sprawie działania grupy "Kasta". Radio RMF FM opublikowało nagranie, które pokazuje, jak wyglądał proces zatrudniania do Krajowej Rady Sądownictwa osób, które były zaangażowane w proceder oczerniania sędziów. Z zapisanej rozmowy wynika między innymi, że sędzia Arkadiusz Cichocki przekonywał szefa KRS do zatrudnienia sędziego Tomasza Szmydta. Wcześniej o jego zatrudnienie miał zabiegać o to sam Łukasz Piebiak.

»