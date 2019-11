30 lat po aksamitnej rewolucji. Morawiecki w Pradze: Polska pierwszym wyłomem w murze

Absolutny rekord w Poznaniu. Pakiety startowe do biegu Wings for Life World Run zostały wyprzedane w mniej niż 48 godzin. To najlepszy wynik na świecie. Ze wszystkich dostępnych na świecie lokalizacji, to właśnie w stolicy Wielkopolski zabrakło miejsc. Ale jest też dobra informacja, bo kto nie zdążył, a chce się zmierzyć w globalnej rywalizacji, może pobiec z aplikacją.

