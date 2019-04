Święto niezależnego kina w Krakowie. Ruszył Mastercard Off Camera

- Wasz protest miał sens, wasza determinacja zrobiła na nas wszystkich wielkie wrażenie - mówił na sobotniej konwencji Koalicji Europejskiej szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, kierując te słowa do nauczycieli. Zapowiedział, że tuż po wyborach europejskich siądzie z nauczycielami do stołu, by rozmawiać o ich postulatach. Za to przed wyborami Koalicja Europejska zaprasza na wielki marsz ulicami Warszawy 18 maja.

