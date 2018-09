Mała dziewczynka za balustradą balkonu. Na ratunek ruszyli dwaj mężczyźni

Gratka dla koneserów i miłośników sztuki Krakowa. W Bazylice Mariackiej będzie można zwiedzić dzwonnicę, do której dotychczas dostęp mieli tylko nieliczni. Tych, którzy się na to zdecydują, czeka ekstremalna przeprawa wspinaczkowa po schodach. Dzwony mariackie należą do najlepiej zachowanych w średniowiecznej Europie.

