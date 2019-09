Wszedł do pubu z gwiazdą Dawida na szyi. Usłyszał, że ma wracać do Izraela

W Warszawie praca wre. Kolektory na lewym brzegu stolicy uległy poważnej awarii, której się szybko nie usunie, więc ścieki nie mogą być przetransportowane tunelem pod Wisłą do oczyszczalni Czajka na Białołęce. Zamiast tego ścieki na razie trafiają bezpośrednio do Wisły. Na Wiśle powstaje most pontonowy, na którym zostanie umieszczony prowizoryczny rurociąg. Posłuży on do przetransportowania ścieków na drugą stronę rzeki, gdzie trafią do oczyszczalni Czajka. 170 żołnierzy jest zaangażowanych w budowę. Do wtorku rano konstrukcja przeprawy już powinna powstać.

