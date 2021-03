Nie wszyscy zakrywają nos i usta. "Świadczy to o dramatycznej bezmyślności tych ludzi"

Wolne krzesła na widowni, zgaszone ekrany w kinach i galerie świecące pustkami. Kolejne restrykcje zamrażają kulturę. Publiczność nie pójdzie do kina, teatru, czy na wystawę. Dla samych kulturalnych instytucji to również problem. Głównie finansowy. Wszyscy muszą przetrwać. Na razie do 9 kwietnia.

