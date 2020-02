Prokuratura kontra sędzia. Śledczy chcą postawić Igorowi Tulei zarzuty karne za to, że pozwolił mediom na udział w posiedzeniu sądu dotyczącym słynnego głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu. Teraz Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie musiała rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu sędziego. Dla Igora Tulei to przede wszystkim sygnał, jaki władza wysyła do sędziów, którzy orzekają nie po jej myśli.

