Została opluta przez mężczyznę z SARS-CoV-2. 47-latka zmarła

Ta historia jest tak upiorna, że trudno w nią uwierzyć. Belly Mujinga zmarła na COVID-19. Nie zakaziła się jednak w szpitalu. Nie była ani we Włoszech, ani w Chinach. Pracowała na jednej z londyńskich stacji metra.

Pod koniec marca do Belly i jej koleżanki podszedł pasażer. Bez żadnego powodu opluł kobiety krzycząc, że jest zakażony koronawirusem. Po kilku dniach obie kobiety zachorowały. Na początku kwietnia Belly trafiła do szpitala, gdzie zmarła.

- Nie dali im ani masek, ani rękawiczek. Były całkowicie bezbronne i wystawione na ryzyko zakażenia. Odpowiedzialność za jej śmierć ponosi jej pracodawca i państwo. Ostatni raz widzieliśmy ją, gdy jechała do szpitala. Później już nigdy nie pozwolono nam jej zobaczyć - opowiada Lusamba Gode Katalay, mąż zmarłej kobiety.

Brytyjska policja poszukuje teraz mężczyzny, który zakaził kobietę koronawirusem. Rodzina zmarłej chce, aby stanął przed sądem i został oskarżony o zabójstwo.

"Wirus nie zniknie"

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono ponad 226 tysięcy przypadków SARS-CoV-2, z czego ponad 32 tysiące to przypadki śmiertelne. Choć liczba przypadków zakażeń spada bardzo powoli, rząd zdecydował się poluzować obostrzenia. Do pracy wracają ci, którzy nie mogą pracować z domów.

- To ryzykowna strategia. Na szczęście ludzie znają swoje prawa i jeśli nie czują się bezpiecznie, to nie muszą wracać do pracy - tłumaczy Felicity Bennet, mieszkanka Londynu.

Epidemia przybiera na sile w Rosji. Zakażenie potwierdzone u rzecznika Putina Rosja walczy z pandemią COVID-19. Ostatniej doby wykryto ponad 10 tysięcy przypadków zakażenia... Obawy przed zbyt szybkim otwieraniem gospodarki ma między innymi doktor Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, doradca prezydenta Trumpa i najbardziej znany obecnie lekarz w Stanach Zjednoczonych.

- Wirus nie zniknie. Nawet jeśli w ciągu najbliższych miesięcy zaczniemy go lepiej kontrolować, to on i tak będzie obecny w innych miejscach globu i znowu do nas wróci. Druga fala jest jak najbardziej możliwa - przestrzega.

Doktor Fauci ostrzega, że o nowym koronawirusie naukowcy i lekarze wciąż nie wiedzą wszystkiego. W Nowym Jorku na bardzo nietypowe stany zapalne wielu organów zapadło już ponad osiemdziesięcioro dzieci, kilkoro zmarło. Zachorowania mają mieć związek z koronawirusem.

- To nie są typowe przypadki zachorowania na COVID-19, gdzie mamy do czynienia z zaburzeniami oddychania. U dzieci występują poważne stany zapalne, w tym również zapalenie mięśnia sercowego. Początkowo nie łączyliśmy tego z koronawirusem, bo objawy nie były dla niego typowe - tłumaczy Andrew Cuomo, gubernator stanu Nowy Jork.

Na razie najwięcej takich zachorowań jest w Stanach Zjednoczonych, ale podobne przypadki zarejestrowano między innymi w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii.

"Największym wyzwaniem jest utrzymanie bezpiecznego dystansu"

We Francji we wtorek do nauki wróciły przedszkolaki. Otwarto też szkoły podstawowe. Najmłodszych uczniów odwiedził minister edukacji, który dokładnie mierzył, jaka odległość jest bezpieczna.

- Dzieci wiedzą, jak dezynfekować ręce, więc największym wyzwaniem jest utrzymanie bezpiecznego dystansu. Gdy wychodzimy na dwór, na plac zabaw, musimy wybierać takie gry, w których nie będą za blisko do siebie podchodzić - tłumaczy Marie Fily, nauczycielka nauczania początkowego.

Przedszkolaki o dystansie pamiętają, dorośli jednak zapomnieli. Już pierwszego dnia łagodzenia restrykcji nad Sekwaną były takie tłumy, że policja musiała je rozpędzać, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w konsekwencji wprowadziło zakaz spożywania alkoholu nad rzeką.

By można było wrócić do normalności, liczba nowych przypadków musi drastycznie i regularnie spadać. Do tego, zdaniem ekspertów, niezbędne jest masowe testowanie.

W obawie przed drugą falą zachorowań władze chińskiego miasta Wuhan zamierzają w ciągu zaledwie 10 dni przebadać wszystkich mieszkańców, czyli 11 milionów osób.

