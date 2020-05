Aplikacja do walki z COVID-19 już w fazie testów, ale budzi obawy. "Nie zainstaluję jej"

Szwajcarscy żołnierze testują aplikację na smartfony, która monitoruje kto z kim i jak długo się zadaje. Jeśli u któregoś z użytkowników aplikacji zostanie wykryty koronawirus, to przy jej pomocy można poinformować o tym osoby, które miały kontakt z zakażonym. Nad aplikacją pracuje zespół naukowców z Politechniki Federalnej w Lozannie i Politechniki Federalnej w Zurychu. Jej twórcy zapewniają, że dane są szyfrowane i, co najważniejsze, gromadzone na telefonach, a nie na centralnym serwerze. Władze chcą, by aplikacja weszła do użytku 11 maja. Podobne oprogramowania służące do śledzenia koronawirusa działają już między innymi w Australii i Singapurze.

Szwajcarscy żołnierze, szkoleni głównie do obrony kraju, tym razem chcą pomóc bronić go przed koronawirusem SARS-CoV-2. Właśnie dlatego stu ochotników testuje specjalną aplikację. Wykorzystuje ona technologię Bluetooth do śledzenia kontaktów. Jeżeli ktoś, przebywając w odległości mniejszej niż 2 metry, spędzi z daną osobą dłużej niż kwadrans, to ta informacja zostanie zapisana w smartfonach użytkowników.

- W uproszczeniu można powiedzieć, że ta aplikacja jest jak okręt podwodny, który wysyła sygnał dźwiękowy i słucha powracającego echa. W zależności od tego, ile sygnałów wróciło, możemy oszacować czas spędzony z zakażoną osobą - tłumaczy Alfredo Sanchez, menedżer projektu z Politechniki Federalnej w Lozannie.

Jeśli u którejś z osób korzystających z aplikacji testy potwierdzą obecność koronawirusa, to będzie mogła ona poinformować o tym innych użytkowników. Taka informacja pozwoli na podjęcie szybkich kroków, w tym izolację i poddanie się testom.

Obawy o prywatność

Aplikacje takie jak ta testowana w Szwajcarii budzą jednak kontrowersje. Ludzie obawiają się, że może być to narzędzie służące do inwigilacji obywateli.

- Każda aplikacja, która śledzi lokalizację konkretnego użytkownika, w jakiś sposób łączy się z tematem inwigilacji. Ludzie nie chcą być śledzeni, mimo że tak naprawdę każdy z nas ma w kieszeni smartfon, ewentualnie na ręce ma smart zegarek. Tych inteligentnych urządzeń jest coraz więcej i one zbierają lokalizacje - wyjaśnia Dawid Kosiński, bloger portalu Spider's Web.

Nad aplikacją pracuje zespół naukowców z Politechniki Federalnej w Lozannie i Politechniki Federalnej w Zurychu. Jej twórcy zapewniają, że dane są szyfrowane i, co najważniejsze, gromadzone na telefonach, a nie na centralnym serwerze.

- Problem ze scentralizowanym podejściem jest taki, że w końcu powstaje główny bank danych, któremu musimy ufać. Funkcje takiego systemu mogą zostać rozszerzone, co na pierwszy rzut oka nie wygląda na coś problematycznego. Wkrótce do systemu dodawane są kolejne funkcjonalności i zaczyna on przypominać bardzo rozbudowaną machinę szpiegowską - opisuje Marcel Salathe z Politechniki Federalnej w Lozannie.

- To tak naprawdę powinna być tylko lokalizacja, ewentualnie jakieś ID użytkownika. Jeżeli aplikacja będzie zbierać jakieś bardziej wrażliwe dane, no to już jest znak, że jest coś nie tak, że ta aplikacja wymaga zbyt dużych uprawnień i nie powinniśmy jej ufać - uważa Dawid Kosiński.

Opinie Szwajcarów

Dzieło naukowców z uczelni technicznych w Lozannie i Zurychu może okazać się przydatne szczególnie w przypadku tych osób, które COVID-19 przechodzą bezobjawowo. Jest jednak pewien haczyk. Jak twierdzą naukowcy z Oksfordu, żeby aplikacja była skuteczna, powinno z niej korzystać co najmniej 60 procent społeczeństwa. Na razie chęć zainstalowania aplikacji zadeklarowała 1/3 obywateli Szwajcarii.

- Nie zainstaluję tej aplikacji. Państwo wie o mnie wystarczająco dużo, ma to, czego chce. Po co więcej? Mam GPS w telefonie, który określa moją lokalizację, więc to wystarczy - twierdzi Hamza Fawaz, mieszkaniec Genewy.

- Jestem gotowa bez problemu pobrać aplikację - mówi Beatrice Mallet, mieszkanka Genewy. - Myślę, że może być przydana i pozwoli nam szybciej pokonać kryzys, z którym mamy do czynienia - dodaje.

Władze chcą, by aplikacja weszła do użytku 11 maja. Podobne oprogramowania służące do śledzenia koronawirusa działają już między innymi w Australii i Singapurze.

Autor: Justyna Kowalewska / Źródło: Fakty po południu TVN24