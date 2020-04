Studenci psychologii stworzyli linię wsparcia dla licealistów

- Unia Europejska zawiodła na całej linii, to mówią Włosi, to mówią Francuzi, to mówią Hiszpanie - stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, przypomina, że już 9 stycznia Komisja Europejska informowała państwa członkowskie o zagrożeniu związanym z nowym koronawirusem w Chinach.

