Samorządowcy ruszają na pomoc przedsiębiorcom. "Sytuacja jest wyjątkowa"

Rząd mówi o "tarczy" i o rozwiązaniach, które mają uchronić gospodarkę przed koronawirusem, prezydent czeka na ustawy do podpisania, a opozycja apeluje o jak najszybsze wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Po to, by realnie walczyć z pandemią, która rozlewa się coraz szerzej. Do czwartku potwierdzono w Polsce 325 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

