Zostańcie w domu - do apelu lekarzy dołączają się aktorzy, piosenkarze, muzycy, sportowcy, ale też zwykli ludzie w internecie. Ograniczanie kontaktów z innych ludźmi to jeden z najlepszych sposobów, by uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego internauci przekonują, namawiają, radzą i dzielą się pomysłami, co robić, żeby w czterech ścianach się nie nudzić.

»