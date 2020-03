To nieprawda, że młode osoby nie są zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2. To nieprawda, że nie chorują i nieprawda, że choroba u nich nie jest groźna - grzmi dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia. Po raz kolejny apeluje, by młodzi zostali w domu i przypomina, że niezastosowanie się do tych zaleceń może mieć dramatyczne konsekwencje.

