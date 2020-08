02 sierpnia 2020, 16:47

Policja ma częściej karać za brak maseczki

Koronawirus w Polsce wciąż aktywny, a my coraz częściej zachowujemy się tak, jakby go w ogóle nie było. Dlatego po raz kolejny przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w sklepach i wielu innych miejscach publicznych. Nie musimy ich zakładać tylko na świeżym powietrzu i to pod warunkiem, że zachowujemy dystans wobec innych osób. W tej chwili mandat za brak maseczki może wynieść maksymalnie 500 złotych, ale sąd lub sanepid mogą nałożyć karę znacznie wyższą. Policja zapowiada też koniec tolerancji w tej kwestii.