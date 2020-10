"W życiu nie przewidywałem takiego scenariusza". Jerzy Polaczek o walce z koronawirusem

O swojej walce z koronawirusem do tej pory pisał otwarcie i ostrzegał w mediach społecznościowych. Teraz poseł PiS Jerzy Polaczek w rozmowie z TVN24 mówi: przestrzegajmy zasad, żeby ochronić najbliższych i pomóc personelowi medycznemu w jego heroicznej pracy.

"Liczyliśmy na to, że pandemia wyhamuje, niestety tak się nie stało" Epidemia w Polsce nie hamuje. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w sobotę 21 897 nowych przypadków... Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek już wcześniej relacjonował za pomocą mediów społecznościowych przebieg swojej choroby. Jego stan pogorszył się na tyle, że musiał zostać przyjęty do szpitala MSWiA w Katowicach. - W życiu nie przewidywałem takiego scenariusza. Byłem kilkanaście dni nieustannie zasilany tlenem - opowiada Jerzy Polaczek.

Polityk podkreśla, że cały personel medyczny w szpitalu pracuje bez wytchnienia. - Wszyscy pracownicy, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni wychodzą do swoich domów, do swoich rodzin, do swoich bliskich wyciśnięci jak cytryny, po ofiarnej pracy w kombinezonach ochronnych - mówi Polaczek.

"Przestrzegajmy tych zasad"

Poseł Jerzy Polaczek zwrócił się do osób, które uważają, że pandemia jest zmyślona i nie stosują się do zasad reżimu sanitarnego. - Ktoś, kto kwestionuje fakty, zasługuje na radykalną odpowiedź, która musiałaby być użyta w formie nieparlamentarnej - podkreśla polityk.

- Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji takiej, w której w życiu nie planował się znaleźć - dodaje.

Były minister transportu chwali postawę osób, które przyczyniają się zwalczenia epidemii w Polsce. - Poprzez miliony ludzkich zachowań, które respektują kwestie podstawowe, tworzymy realną tamę dla ograniczenia zjawiska przyrostu chorych.

Jerzy Polaczek również zaapelował do wszystkich o "przestrzeganie zasad". - One wynikają z naszej osobistej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za naszych najbliższych. Bądźmy zdrowi.

Autor: Maria Bilińska / Źródło: Fakty po południu TVN24