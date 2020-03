28 marca 2020, 17:08

Można wyjść z domu, by wyprowadzić psa. Jak zrobić to bezpiecznie?

Zostańmy w domu, ale gdy już naprawdę musimy z niego wyjść, by na przykład wyprowadzić psa, zróbmy to bezpiecznie. Jak taki spacer powinien wyglądać? Co robić, by zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem, będąc poza domem?