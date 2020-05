10 maja to termin trudny do zrealizowania, a inny scenariusz jest trudny do przewidzenia. Do planowanego terminu wyborów prezydenckich zostało kilka dni, jednak wciąż nie wiemy jak i kiedy będziemy głosować. Rządzący nie kryją swoich wątpliwości, choć karty do głosowania już są drukowane. W Senacie wciąż nie zakończyła się praca nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym.

»