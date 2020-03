Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o to, by testować każdego podejrzanego o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Chodzi o to, by wszystkich zakażonych jak najszybciej wykryć i odizolować, a także o to, by prześledzić drogę transmisji i zarządzić kwarantannę dla osób, które miały kontakt z zakażonym. We wtorek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że tylko w ciągu ostatniej doby przeprowadzono w Polsce ponad 1200 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W sumie do wtorku do południa w Polsce wykonano 7899 testów.

»