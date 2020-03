Turyści z Polski utknęli w Indiach. "Wprowadzono tutaj stan absolutnej kwarantanny"

NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

- Od początku tego tygodnia wprowadzono tutaj stan, ja to nazywam, absolutnej kwarantanny. Przez kolejne 21 dni w ogóle nie można opuszczać mieszkań, nie można się w żaden sposób przemieszczać, nie tylko na terenie miasta, ale na terenie całych Indii - powiedział Maciej Paszek. Dodał, że ten zakaz dotyczy także turystów takich jak on.

- Hindusi, jak widzą białego człowieka, to uciekają. Uważają nas w tym momencie za worek pełen zarazy - stwierdził.

Gość "Faktów po południu" TVN24 wytłumaczył, że w hostelu, w którym mieszka, są jeszcze dwaj Polacy i grupa Francuzów. - Tak naprawdę liczymy tylko na pomoc ze strony obsługi naszego hostelu. (...) Jeśli potrzebujemy zrobić jakieś zakupy, to się do nich zgłaszamy, oni wychodzą i te zakupy dla nas realizują - wyjaśnił.

Maciej Paszek zaznaczył, że służby sprawdzają, czy w hostelach przestrzegana jest kwarantanna. - Za wyjście może grozić nawet pałowanie. (...) Policja przyjęła zasadę, że najpierw pałują, a potem pytają, w jakim celu ci mieszkańcy się przemieszczają - powiedział.

- W tym momencie Polaków jest ponad 100. My mamy tutaj stworzoną taką grupę na Facebooku: "Polacy w Indiach w czasie zarazy". Nawzajem się komunikujemy i zaznaczamy także na mapie, gdzie jesteśmy w tych Indiach. Po prostu wspólnie liczymy na to, że pojawi się kolejny czarter. Będzie to już trzeci. Także prośba do pana premiera i do rządu, żeby mogli w tej sprawie jeszcze podziałać - zaapelował pan Maciej.

