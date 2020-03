Zachowanie obowiązkowej kwarantanny to fundament walki z epidemią COVID-19. W olbrzymiej większości osoby objęte kwarantanną troszczą się o siebie i innych, a wyznaczonych zasad nie łamią. Policja minionej doby skontrolowała blisko 90 tysięcy osób. W 341 przypadkach doszło do naruszeń. Jeśli apele nie trafiają do wszystkich, to do wyobraźni może przemówić pewna suma - 30 tysięcy złotych możliwej kary za nieprzestrzeganie kwarantanny.

»