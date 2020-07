"Jest strach przed śmiercią, ale strachem się nie najemy"

To byłby krok wstecz w walce z przemocą wobec kobiet - tak o ewentualnym wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stambulskiej mówi sekretarz generalna Rady Europy. O zapowiedziach polityków Zjednoczonej Prawicy piszą też zagraniczne media. Mimo tego, że do tej pory jeszcze kilka państw Unii nie wprowadziło w życie założeń konwencji, to tylko dwaj członkowie Rady Europy w ogóle do niej przystąpili - Rosja i Azerbejdżan.

