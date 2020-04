Własny projekt ustawy nie, ale za to 1800 poprawek opozycji. Nawet, jeśli zgłoszone będą tylko te najważniejsze, to i tak zapowiadają się długie obrady. Senat na przyspieszonym posiedzeniu ma się zająć tak zwaną "tarczą antykryzysową". Ma z niej zniknąć wszystko to, co tarczą nie jest. Przede wszystkim zmiany w kodeksie wyborczym. To nie jest czas na zajmowanie się wyborami - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska i zawiesza swoją kampanię. Wiceminister nauki i szkolnictwa Wojciech Maksymowicz wprost deklaruje, że nie ma możliwości, by wybory 10 maja się odbyły.

