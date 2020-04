W ostatnich latach Wenezuelczycy szukali lepszego życia w sąsiedniej Kolumbii. Teraz władze w Bogocie, w obawie przed pandemią COVID-19, wprowadziły szereg restrykcyjnych przepisów. Dla pracowników sezonowych i migrantów oznaczają one często utratę pracy, a co za tym idzie brak środków do życia i dachu nad głową. Wielu migrantów postanowiło wrócić do Wenezueli, jednak zarówno Kolumbia, jak i Wenezuela, zamknęły wiele przejść granicznych.

»