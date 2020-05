Poznańscy naukowcy pracują nad szczepionką. "Szukamy tam, gdzie nikt nie patrzy"

NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W stolicy Wielkopolski trwają badania nad szczepionką na koronawirusa.

- To jest szczepionka profilaktyczna, która będzie podawana osobom zdrowym aby zapobiec wystąpieniu zakażenia - opowiada prof. Andrzej Mackiewicz, szef zespołu pracującego nad szczepionką.

Szczepionka nie przeszła jeszcze prób na żywym organizmie, ale testy mają rozpocząć się wkrótce.

Kiedy produkcja szczepionki?

Naukowcy z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do szczepionki wykorzystali model czerniaka - ludzkiego i zwierzęcego.

- Odpowiedź organizmu, czyli tak zwana odpowiedź immunologiczna jest bardzo zbliżona w przypadku zakażeń wirusowych oraz walki z nowotworem. Oczywiście nowotwór jest dużo bardziej złożony i skomplikowany, ale coraz lepiej poznajemy mechanizmy, które tym zawiadują - tłumaczy prof. Andrzej Mackiewicz.

Chodzi o to, by pobudzić układ odpornościowy na tyle, by był on w stanie pokonać koronawirusa.

- Najtrudniejsze dla nas jest przewidzenie, w jaki sposób zareaguje układ odpornościowy, ponieważ okazuje się, że najprawdopodobniej spustoszenie w organizmie jakie powstaje jest wynikiem nieograniczonego, nieokiełznanego działania układu odpornościowego, a nie samego wirusa - wyjaśnia prof. Mariusz Kaczmarek, członek zespołu pracującego nad szczepionką.

Szczepionka z Poznania ma być produkowana najpierw w niewielkich ilościach.

- Sądzę, jeśli wszystko dobrze pójdzie, że w ciągu czterech miesięcy powinniśmy mieć gotowy produkt, który będzie następnie przenoszony do wytwórni i będzie ustawiana linia produkcyjna - dodaje szef zespołu pracującego nad szczepionką.

Prace na całym świecie

Na całym świecie trwają badania nad najlepszą i najbezpieczniejszą szczepionką. Ponad trzydzieści projektów prowadzonych jest w Stanach Zjednoczonych, kilkanaście w Chinach, Europie, Australii i Azji.

- Stajemy w pierwszym rzędzie razem z wielkimi dziś koncernami, które też są zaangażowane, zainteresowane rozwijaniem różnych szczepionek - mówi Marcin Kaczmarek, członek poznańskiego zespołu.

Kluczem w produkcji szczepionki z Poznania mają być ponad 30-letnie badania nad szczepionkami rakowymi.

- Cała globalna społeczność nukowa tak naprawdę nad tym pracuje. My szukamy tam, gdzie nikt nie patrzy. Szukamy korzystając z narzędzi bioinformatycznych, korzystamy z narzędzi molekularnych, korzystamy z narzędzi możliwych w obrębie różnego typu działania komórek - dodaje Kaczmarek.

Poznańscy naukowcy opracowują też terapię genetyczną, która będzie stosowana u zakażonych koronawirusem chorych na raka. Lek miałby nie tylko zwalczać wirusa, ale także hamować rozwój nowotworu.

Autor: Paula Przetakowska / Źródło: Fakty po południu TVN24