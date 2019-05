Nie podniósł szyb, do auta weszły niedźwiedzie

Rok temu gotówka im się nie należała, teraz rząd zmienia zdanie. Wreszcie będzie "500 plus" dla dorosłych z niepełnosprawnościami, niezdolnych do pracy. Ci, którzy onegdaj w tej sprawie protestowali w budynku Sejmu, dziś nie dowierzają. Domagają się konkretnych kwot i dat. Obietnicę złożył premier Mateusz Morawiecki w niedzielę, ale nie wiadomo, czy będzie to 500 złotych. Premier powiedział, że będzie to "najprawdopodobniej 500 zł".

